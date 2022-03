Luxus-Kreuzfahrtschiff muss nach zwölf Tagen wegen Corona-Regeln umkehren

Als die „Spirit of Adventure“ am 22. Februar von England aus mit 1000 Gästen aufgebrochen war, schien alles noch in bester Ordnung. Am Sonntag aber musste das Kreuzfahrtschiff, welches auf dem Weg in die Karibik war, wieder umkehren.

Unter dem Titel „Ein karibischer Frühling“ sollte es von den Azoren über Antigua, Anguilla, Tortola, Port Royal und Grand Turk bis zu den Bermudas gehen. Insgesamt 35 Tage hätte der Trip – ausschließlich für Gäste über 50 Jahre – gedauert. Wegen strengerer Einreisebestimmungen musste der Kreuzer aber schließlich wieder nach England zurück.

Gäste erhalten vollständige Rückerstattung

Wie das Portal „Ladbible“ berichtet, führte die Zahl der positiven Fälle an Bord dazu, dass man nach dem ersten Stopp bereits umkehren musste. Ein Sprecher erläuterte dem Portal: „Leider sind wir nicht in der Lage, unsere aktuelle Kreuzfahrt in die Karibik fortzusetzen. Während die begrenzte Anzahl der Gäste mit Covid asymptomatisch ist oder nur sehr leichte Symptome hat, haben wir aufgrund der strengen Einreisebestimmungen in der Karibik die schwierige Entscheidung getroffen, nach Großbritannien zurückzukehren.“ Die Gäste sollen eine „vollständige Rückerstattung“ der Kosten erhalten.

„Wir möchten uns bei all unseren Gästen bedanken, die unsere Entscheidung mit großem Verständnis aufgenommen haben und den Service, den wir dank der harten Arbeit unserer Crew aufrechterhalten haben, zu schätzen wissen“, so der Sprecher. „Die Sicherheit unserer Gäste und unserer Besatzung hat für uns oberste Priorität, und wir schätzen die langfristigen Beziehungen, die wir mit ihnen haben.“ Man freue sich darauf, die Gäste bald wieder zur nächsten Kreuzfahrt begrüßen zu dürfen.

Und so ist auch der zweite Versuch gescheitert, denn eigentlich sollte die Kreuzfahrt bereits im vergangenen Jahr stattfinden. Nun muss die „Spirit of Adventure“ auf den dritten Versuch warten.

