Das Coronavirus Sars-CoV-2 breitet sich weltweit aus, wir befinden uns mitten in einer Pandemie. Im Kampf gegen den Erreger und die von ihm verursachte Atemwegserkrankung Covid-19 spielt Mundschutz eine immer größere Rolle. Mittlerweile gibt es in Deutschland mancherorts schon eine Maskenpflicht. Wir erklären, wie sinnvoll das Tragen eines Schutzes ist, welche Unterschiede es gibt und worauf beim Tragen einer Maske geachtet werden sollte.

Wie sinnvoll ist das Tragen eines Mundschutzes?

Mittlerweile wird das Tragen eines Mundschutzes jeglicher Art von den meisten Experten als sinnvoll erachtet. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat seine Einschätzung für das Tragen eines Mundschutzes mittlerweile geändert. Wenn Menschen – auch ohne Symptome – vorsorglich eine Maske tragen, könnte das das Risiko einer Übertragung von Viren auf andere mindern, heißt es auf der Homepage der Bundesbehörde. Zuvor hatte das RKI den Mundschutz nur Menschen mit akuten Atemwegserkrankungen empfohlen.

Man könne mit dem Tragen einer Maske dafür sorgen, dass beim Husten, Niesen oder Sprechen Tröpfchen abgefangen werden. Somit könne man mit dem Tragen einer Maske vor allem andere Menschen schützen. Nicht jeder, der mit dem Coronavirus infiziert ist, bemerkt dies auch. In solchen Fällen könne der Erreger unbewusst weitergegeben werden. Daher könne das vorsorgliche Tragen eines Mundschutzes dazu beitragen, das Übertragungsrisiko zu vermindern.

„Hingegen gibt es keine hinreichenden Belege dafür, dass eine Mund-Nasen-Bedeckung einen selbst vor einer Ansteckung durch andere schützt“, heißt es jedoch auf der Homepage des RKI.

Die genannten Hinweise beziehen sich auf den sogenannten Mund-Nasen-Schutz und auf Behelfsmasken, das heißt selbstgemachte Masken aus Stoff. Ausgenommen sind hier medizinische FFP-Atemschutzmasken (siehe unten), die medizischem Personal vorbehalten sein sollen.

Übrigens: Für Kinder ist das Tragen eines Mundschutzes auch sinnvoll – zumindest meistens. Das sagt der Ärzteverband.

Was spricht gegen das Tragen eines Mundschutzes?

Das Tragen eines Mundschutzes kann zu einem falschen Sicherheitsgefühl führen. Das RKI rät daher dringend dazu, Regeln zum Husten- und Niesen, zur Händehygiene und zum Mindestabstand auch mit Masken weiterhin einzuhalten. Auch hier sei noch einmal darauf hingewiesen, dass es laut RKI keine hinreichenden Belege dafür gibt, dass man sich selbst mit dem Tragen eines Mundschutzes vor einer Ansteckung schützt.

Welche Maskentypen gibt es?

Hier muss man im Wesentlichen drei unterschiedliche Maskentypen nennen:

die selbstgemachte Maske („Behelfsmaske“, „Community Mask“ oder „DIY-Maske“)

Im Netz kursieren zahlreiche Schnittmuster und Faltanleitungen für einen selbstgemachten Mundschutz – oder auch „Community Mask“ genannt. Das ist besonders vor dem Hintergrund der Knappheit medizinischer Masken eine kluge Idee, sagte der Virologe Christian Drosten dem NDR. Auch zahlreiche Prominente wie Lena Meyer-Landrut machen sich für die Idee stark, Masken selbst zu basteln, und verweisen auf Initiativen wie „maskeauf.de“.

Die Schutzeigenschaften hängen aber stark von Material und Nutzung ab. Fest gewebte sind besser geeignet als leicht gewebte Stoffe. Eine wissenschaftlich nachgewiesene Schutzwirkung haben die Masken nicht. Es wird vermutet, dass sie das Risiko einer Ansteckung verringern, weil sie den Tröpfchenauswurf reduzieren und das Bewusstsein für achtsamen Umgang mit sich und anderen unterstützen können. Hygienevorschriften und Abstandsregeln sollten, wie bereits oben beschrieben, trotzdem eingehalten werden.

Mund-Nasen-Schutz

Auch der Mund-Nasen-Schutz, der umgangssprachlich meistens nur „Mundschutz“ genannt wird, dient vor allem dem Schutz von Mitmenschen. In medizinischen Einrichtungen sind sie derzeit häufig knapp. Der sogenannte Mund-Nasen-Schutz fängt ebenfalls Flüssigkeitsspritzer und Tröpfchen in der Ausatemluft der tragenden Person ab. So kann das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, verringert werden.

Den Träger können sie auch vor größeren Tröpfchen aus der Umgebung schützen. Einen ausreichenden Schutz vor Viren und Bakterien bieten auch sie nicht, weil die Masken nicht abschließend auf dem Gesicht sitzen. So können etwa kleine Tröpfchen in der Luft eingeatmet werden. Auch mit diesen Masken gelten also weiter die Regeln für Händehygiene und Sicherheitsabstand.

FFP-Maske

Die Abkürzung FFP steht für Filtering Face Piece – also etwa filternder Gesichtsschutz. Sie werden in drei Klassen unterschieden: 1, 2 und 3. Sie schützen in unterschiedlichen Graden vor festen und flüssigen Partikeln, wobei 3 die höchste Schutzklasse darstellt. Um sich vor Corona-Viren zu schützen, empfehlen Experten Masken der Klasse 2 und 3.

Weil der Filter einer FFP-3-Maske sehr dicht ist, fällt das Atmen damit schwer. Die Maske kann daher nur für kurze Zeiträume getragen werden. Die medizinischen Masken inklusive der OP-Masken sind derzeit häufig knapp. Viele Experten plädieren darum dafür, diese Schutzmasken primär Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeheimen vorzubehalten.

Worauf muss ich beim Tragen der Schutzmaske achten?

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) empfiehlt auf seiner Homepage, beim Anziehen einer Maske darauf zu achten, dass die Innenseite nicht kontaminiert wird. Die Hände sollten vorher gründlich mit Seife gewaschen werden. Zudem muss die Maske richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein und an den Rändern möglichst eng anliegen, um das Eindringen von Luft an den Seiten zu minimieren.

Weil die Außenseite einer gebrauchten Maske potenziell Erreger enthält, sollte diese mit den Händen möglichst nicht berührt werden. Nach dem Absetzen der Maske sollte man sich mindestens 20 bis 30 Sekunden die Hände waschen.

Die Maske sollte Mund und Nase abdecken und eng an den Wangen anliegen, damit möglichst wenig Luft an den Seiten eindringen kann. Das BfArM rät, die Maske abzusetzen oder auszutauschen, wenn der Stoff durchfeuchtet ist.

Wie oft ist ein Mundschutz verwendbar?

Grundsätzlich sind sowohl die Mund-Nasen-Schutzmasken als auch die FFP-Masken Einwegprodukte. Aufgrund der aktuellen Knappheit, stellt sich jedoch zwangsläufig die Frage nach der Wiederverwendbarkeit.

Hygiene-Experte Prof. Klaus-Dieter Zastrow sagte der „Bild“, dass man einen Mund-Nasen-Schutz im Backofen trocknen und damit desinfizieren kann. Dazu lässt man den Backofen auf 80 Grad Celsius vorheizen und legt die Maske für 30 Minuten hinein. Dabei werden alle Viren abgetötet und der Mund-Nasen-Schutz kann wiederverwendet werden. Wichtig: Die Maske darf bei dem Vorgang keinerlei Schädigungen erleiden. Ist dies der Fall, wird dringend dazu geraten, die Maske zu entsorgen.

Selbst hergestellte Behelfsmasken können mehrfach getragen werden. Hier ist es ratsam, diese nach jeder Anwendung zu waschen. „Idealerweise bei 95 Grad, mindestens aber bei 60 Grad“, wie das BfArM empfiehlt.

Wie teuer sind Schutzmasken?

Die aufgrund der Corona-Pandemie ausgelöste Nachfrage nach Mundschutz hat für eine Verknappung auf dem Weltmarkt gesorgt. In Deutschland sind Mund-Nasen-Schutzmasken für den privaten Gebrauch fast überall vergriffen.

Für Privatpersonen ist es aktuell sehr schwierig, solche Schutzmasken zu erwerben, da diese zunächst einmal dem medizinischen Personal vorbehalten sind. Auch Pflegeheime und Krankenhäuser sind von der akuten Knappheit betroffen. Es gibt Händler und Privatpersonen, die aus der aktuellen Lage Profit schlagen wollen. Auch das führt zu erhöhten Preisen.

Die Tagesschau lieferte ein Beispiel für den Preisanstieg von FFP2-Masken. Lag der Preis für eine solche Schutzmaske bis Mitte Februar stabil bei 45 Cent, stieg der Preis bis zum 27. Februar auf 13,52 Euro an. Das entspricht einem Preisanstieg von circa 3000 Prozent:

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Textilhersteller Trigema hat seine Produktion im Zuge der Corona-Krise umgestellt und verkauft nun auf seiner Homepage Behelfsmasken. Zehn Stück kosten dort 120 Euro, geliefert werden kann aufgrund der hohen Nachfrage aber nur mit großer Verzögerung.

Was die Knappheit der Mund-Nasen-Schutzmasken betrifft, ist jedoch Besserung in Sicht, da in China, dem Hauptlieferer, die Produktion mittlerweile hochgefahren wurde. Online-Dienste bieten mittlerweile Mund-Nasen-Schutz zum Verkauf an, vertrösten aber bei den Lieferzeiten zum Teil ebenfalls auf einen späteren Zeitpunkt.

Haben wir in Deutschland bald eine Maskenpflicht?

Mittlerweile haben sämtliche Bundesländer eine Maskenpflicht beschlossen. Am 20. April hat Ministerpräsident Markus Söder bekannt gegeben, dass in Bayern ab dem 27. April im Nahverkehr und beim Einkauf ein Mund-Nasen-Schutz oder Schal getragen werden muss.

Andere Bundesländer zogen nach, mittlerweile setzen alle der Länder auf eine Maskenpflicht in Bussen und Bahnen und beim Einkaufen – spätestens ab Montag, den 27. April.

Ende März hatte Jena vorgelegt und als erste deutsche Stadt Ende März eine Maskenpflicht verkündet. Bereits Mitte März hat Tschechien einen Mundschutz-Zwang in der Öffentlichkeit eingeführt. Ende März erließ Österreich eine Tragepflicht fürs Einkaufen. Die Bürger müssen die Masken selbst bezahlen.

Gegenwind kamvom Vorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Andreas Gassen hält nichts von einer Maskenpflicht im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus. „Die Verpflichtung zum Tragen eines Mundschutzes ist reine Symbolpolitik“, sagte Gassen dem „Handelsblatt“.

„Sie vermittelt eine trügerische Sicherheit, hilft aber so gut wie gar nicht.“ Höherwertige Masken wiederum, die tatsächlichen Infektionsschutz bieten, würden aufgrund ihrer Knappheit derzeit dringend für medizinisches Personal gebraucht. Gassen verwies außerdem darauf, dass neben der Tröpfchen- auch die Schmierinfektion über Oberflächen möglich sei. „Was hilft, ist Abstand und Hygiene.“

+++ Alle aktuellen und wichtigen Infos zur Corona-Krise findet Ihr im Live-Blog von RP Online! +++