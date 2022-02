Pollenflugkalender 2022: Wann beginnen der Pollenflug und die Blütezeit deutscher Bäume, Gräser und Co.?

Mit Beginn der Hauptblütezeit stellen sich bei vielen Pollenallergikern die ersten Beschwerden ein. Dabei trifft der Pollenflug die Leidtragenden oft unerwartet. Um sich auf die Heuschnupfen-Saison besser einstellen zu können, ist es sinnvoll, Vorhersagen zum Pollenflug im Auge zu behalten. So kann Beschwerden wie einer verstopften Nase oder brennenden und tränenden Augen frühzeitig entgegengewirkt werden.

Das Tückische an einer Pollenallergie ist, dass unterschiedliche Bäume, Gräser und Kräuter zu verschiedenen Zeiten im Jahr blühen. Ist ein Heuschnupfen-Betroffener gegen mehrere Pollen allergisch, kann ihn die Allergie nahezu das ganze Jahr über begleiten. Um Allergikern ein besseres Verständnis darüber zu verschaffen, wann die allergenen Pollen fliegen, werden sogenannte Pollenkalender erstellt. Diese klären nicht nur über den Pollenflug und die Blütezeit verschiedener Bäume, Gräser und Kräuter auf, sondern zeigen auch, wann die Pollenkonzentration besonders hoch ist.

Die Heuschnupfen-Saison beginnt spätestens im Januar und Februar, denn in diesen Monaten fangen die Erlen und Hasel an, ihre Pollen auszustreuen. Je nach Verlauf des Winters kann es vorkommen, dass diese Pollen bereits im Dezember fliegen. Pappel, Weide und Esche fangen ab Ende Februar und Anfang März an, zu blühen.

Ab Ende März zeigen sich erste Allergie-Beschwerden bei Menschen, die auf Birkenpollen reagieren. Von Mitte Mai bis zum Frühherbst schwärmen die Gräser-Pollen aus. Im Sommer sind nicht nur viele Kräuter-Pollen in der Luft, sondern auch Pollen der Ambrosia und des Beifuß.

Pollenflugkalender 2022: Wann müssen Allergiker mit dem Pollenflug von Birke, Hasel und Co. rechnen?

Januar: Beginnender Pollenflug von Hasel und Erle

Februar: Beginnender Pollenflug von Esche, Ulme, Weide und Pappel,

mittelstarker Pollenflug von Esche und Weide,

starker Pollenflug von Hasel, Erle, Ulme und Pappel

b eginnender Pollenflug erster Gräser,

mittelstarker Pollenflug von Buche und Eiche,

starker Pollenflug von Ulme, Esche, Birke, Pappel und Weide

mittelstarker Pollenflug von Birke und Weide,

starker Pollenflug von Buche, Eiche und Gräsern

starker Pollenflug von Gräsern, Roggen, Weizen, Sauerampfer, Spitzwegerich

mittelstarker Pollenflug von Beifuß (regionale Unterschiede), Sauerampfer,

starker Pollenflug von Gräsern, Spitzwegerich

starker Pollenflug (regionale Unterschiede) von Beifuß, Ambrosia

starker Pollenflug von Ambrosia (regionale Unterschiede)

Durch verschiedene Wetterbedingungen können die Pollenflüge von den im Pollenkalender dokumentierten Informationen abweichen. Auch regionale Unterschiede sind möglich.

Daher lohnt es sich, aktuelle und regionale Pollenvorhersagen des Deutschen Wetterdienstes zu beachten.

