Über Pickel am Penis redet kein Mann gerne. Dabei handelt es sich meist gar nicht – wie oft befürchtet – um eine Geschlechtskrankheit. Die Ursachen sind meist leicht auszumachen und schnell behoben. Wir haben einen Leitfaden zum Thema „Pickel am Penis“ zusammengestellt.

Der Penis ist das Zentrum der Lust des Mannes und gewissermaßen der Inbegriff der Männlichkeit. Nicht selten definieren sich Männer über die Größe ihres Geschlechtsteils. Doch was, wenn es im Intimbereich plötzlich Probleme gibt? Wenn Veränderungen am Penis auftreten? Wenn Pickel das Bild stören?

Zuallererst schwindet bei Pickeln am Penis natürlich das Selbstwertgefühl des Mannes. Weil er sich obendrein dafür schämt, kommt es zu sexueller Unlust und infolgedessen logischerweise zu reduzierter sexueller Aktivität – und das wiederum kann sich negativ auf die Gesundheit und das allgemeine Wohlbefinden auswirken.

Dabei sind Pickel am Penis in erster Linie nichts Ungewöhnliches. Natürlich mag es unangenehm sein, darüber zu reden, allerdings sind die Behandlungsmethoden gegen den Pickel denkbar simpel und können in der Regel sofort durchgeführt werden.

Wir wollen euch zeigen, wo genau Pickel am Penis auftreten können, warum sie dort entstehen, was gegen sie hilft, wie man ihnen vorbeugen kann und wann sich die Pickel besser ein Arzt ansehen sollte.

Welche Ursachen für Pickel am Penis gibt es?

Zunächst einmal gilt es zu klären, welche Ursachen es für Pickel am Penis gibt. Welcher Mann kennt es nicht: Man schaut sich seinen Penis an, entdeckt kleine weiße Stellen an Penis, Hodensack oder Eichel und sofort ist die Angst da. „Sind die weißen Punkte normal?“, „Kann ich sie ausdrücken oder gehen sie von alleine weg?“, „Muss sich mein Arzt die Pickel anschauen?“, sind dann die wohl häufigsten Fragen.

Zunächst einmal sollte man(n) die Ruhe bewahren. Denn Pickel am Penis müssen nicht gleich eine Geschlechtskrankheit oder dergleichen bedeuten. Pickel können grundsätzlich überall am Körper entstehen, wo sich Talgdrüsen befinden – so eben auch am Penisschaft oder am Hoden. Vorsicht ist allerdings bei Pickeln auf der Eichel geboten, denn dort sollten diese eigentlich nicht auftauchen. Wichtige Info: Wer nur über ein geschwächtes Immunsystem verfügt, ist anfällig für Pickel am Penis.

Pickel am Penisschaft

Der größte Teil des Penis ist der Penisschaft. Und, wie gerade erwähnt, enthält auch der Penisschaft Talgdrüsen. Der dort enthaltene Talg kann in Verbindung mit abgestorbenen Hautzellen dazu führen, dass diese verstopfen und sich Pickel bilden. Und weil die Haut am Penis verhältnismäßig dünn ist, fühlt sich der Pickel schnell an wie ein kleiner Knoten. Nach wenigen Tagen sollte sich dieser aber zurückbilden – vorausgesetzt, man stört den Heilungsprozess nicht, indem man kratzt oder den Pickel versucht auszudrücken.

Pickel an den Hoden