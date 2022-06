Hund und Hitze: So schützt ihr euren Vierbeiner bei Sonne

Weil Hunde keine Schweißdrüsen auf der Haut haben (nur an Pfoten und Nase), können sie lediglich durch „Hecheln“ schwitzen und sich abkühlen. Diese Technik funktioniert allerdings nur bei Außentemperaturen von bis zu 28 Grad. Doch selbst in Deutschland sind die Sommer mittlerweile oft extrem heiß mit Temperaturen jenseits der 30 Grad. Wie könnt ihr euren Vierbeiner an heißen Tagen unterstützen? Wir zeigen es euch.

Hund und Hitze: So schützt ihr euren Vierbeiner im Hochsommer

längere Spaziergänge am besten früh morgens und spät abends, in der Mittagszeit sind kurze Runden besser Spaziergänge in schattigen Parks oder noch besser: in Wäldern eine Abkühlung, Planschbecken, See, Teich, Fluss, Bach oder mit dem Gartenschlauch (Achtung, an den Gliedmaßen anfangen) den Hund auf ein in kaltem Wasser getränktes Handtuch legen oder es ihm um die Füße wickeln den Hund auf keinen Fall im Auto lassen – auch nicht mit geöffnetem Fenster (Lebensgefahr) Routen mit heißem Asphalt und Pflastersteinen meiden mehrmals täglich bürsten verpasse deinem Hund einen Kurzhaarschnitt „parke“ deinen Hund draußen nur im Schatten weniger füttern und immer Wasser parat haben

Woran erkenne ich, dass mein Hund einen Hitzeschlag erleidet?

Beim Hitzeschlag handelt es sich bei Hunden um eine lebensgefährliche Störung des Kreislaufsystems. Die Folgen: Kollaps, Schock, Organversagen, Tod! Die normale Körpertemperatur eines Hundes liegt bei 38 bis 39 Grad. Bei Anstrengung und Hitze kann sie auf 41 Grad ansteigen. Ab einer Körpertemperatur von 43 Grad beginnt die Gerinnung von Eiweißstoffen im Blut – Lebensgefahr!

Hitzeschlag beim Hund: Symptome

Kreislaufbeschwerden (taumeliger Gang)

schnelles Atmen durch die Nase

Bewusstseinsstörungen bis zur Bewusstlosigkeit

gerötete Schleimhäute

Venen in Augen und unter der Zunge treten hervor

der ganze Hund fühlt sich warm an

Mehr News zum Thema: