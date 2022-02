Corona: Geruchs- und Geschmackssinn wiederbekommen – mit gerösteten Orangen

Nicht wenige Menschen leiden in Folge einer Infektion mit dem Coronavirus an einem Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns. Um diesen wiederzuerlangen, können geröstete Orangen helfen.

„Du brauchst nur eine Orange und braunen Zucker“, leitet „lilawolke_testet“ ihr Erklärvideo zum Thema „Mit verbrannter Orange Geschmackssinn wiederbekommen“ ein. Die folgende Anleitung ist denkbar einfach: „Einfach Orange kurz in der Pfanne anrösten, anschließend kurz in den Ofen und dann das Fruchtfleisch rausschneiden. Etwas braunen Zucker drüber und einfach genießen.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von ოﻨռą (@lilawolke_testet)

Und der Corona-Lifehack scheint einigen ihrer Followern zu helfen. „Hilft auf jeden Fall“, schreibt eine Followerin. Eine weitere schreibt: „Hat bei mir tatsächlich geklappt 😍“.

Dabei ist der Trick nicht einmal neu. Bereits vor einem Jahr sorgte er auf TikTok für Aufsehen. Initiator des Orangen-Hypes ist demnach der Kanadier Kemar Gary Lalor, der folgendes Video hochlud:

Tatsächlich hat das Ganze einen medizinischen Hintergrund. So wies bereits die österreichische Gesellschaft für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie auf die Wirksamkeit von olfaktorischem Training hin. Mit regelmäßigem Geruchstraining soll es möglich sein, die Geruchswahrnehmung wieder zu verbessern. So sollte man regelmäßig intensive Düfte riechen, um die Sinne nach dem Verlust wieder zu schulen und die Wahrnehmung zu schärfen.

Wissenschaftlich bewiesen ist das alles aber nicht. So fragte etwa die „Rheinische Post“ bei drei HNO-Professoren an, was von dem Trend zu halten ist. Dort hieß es nur: „Ein wissenschaftlicher Zusammenhang ist nicht erkennbar, klinische Studien fehlen.“ Allerdings seien zitrushaltige Riechstoffe eben ein integraler Bestandteil für die bereits angesprochenen Riechtrainings, wenn man seinen Geruchssinn verloren hat. Daher könne es auch sein, dass die Stoffe „das Riechvermögen stimulieren und das Wiedererlangen des Riechens fördern“.

