Ernährung

„Biggest Loser“-Diät: 20 Regeln – so geht Abnehmen mit der „Skinny-Diät“

30. Januar 2022

In der TV-Abnehm-Doku "The Biggest Loser" treten in aller Welt stark übergewichtige Menschen gegeneinander an. In den USA werden die Kandidatinnen und Kandidaten von Personal Coach Bob Harper betreut, der mit der "Skinny-Diät" 20 Regeln festgelegt hat, mit denen die Pfunde nicht nur bei "The Biggest Loser" purzeln sollen.