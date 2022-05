Erdbeeren pflücken in Düsseldorf und Umgebung: Erdbeerfelder in eurer Nähe

Natürlich könnt ihr Erdbeeren auch im Supermarkt kaufen. Doch besonders gut schmecken sie nur, wenn sie frisch vom Feld kommen. Die zuckersüßen Früchte selbst zu ernten, ist ein Spaß für Groß und Klein. Doch auf welchen Höfen können die sonnengereiften Vitamin-C-Bomben in Düsseldorf und Umgebung selber gepflückt werden? Wir zeigen euch die Erdbeerhöfe und -felder in und um Düsseldorf im Überblick.

Erdbeeren pflücken im Bauerngarten Benninghoven

Wer frische Erdbeeren direkt vom Feld genießen möchte, der kann dem Bauerngarten Benninghoven einen Besuch abstatten. Auf den Erdbeerfeldern des Bauerngartens könnt ihr selber Erdbeeren pflücken oder die roten Früchte direkt im Hofladen gemeinsam mit weiteren Leckereien kaufen.

Ein Feld liegt unmittelbar am Rennbahnpark Grafenberg an der Esskastanienallee.

Weitere Felder befinden sich an der Erkrather Straße, am Haus Unterbach, am Erkrather Unterfeldhaus und an der Kaiserswerther Straße in Ratingen.

Adresse: Ratinger Weg 16, 40629 Düsseldorf

Erdbeeren pflücken auf dem Erdbeerhof Alois Dahmen

Während der gesamten Erdbeer-Saison können auf den Feldern des Hofes Dahmen, die zwischen Düsseldorf und Köln verteilt sind, selbst Erdbeeren gepflückt oder gekauft werden. Dabei wird besonders auf nachhaltige Verpackung und günstige Preise geachtet. Ein weiterer Pluspunkt der Erdbeerfelder des Hofes Alois Dahmen ist, dass sie alle mit Stroh ausgelegt sind. So werden eure Schuhe selbst bei Schmuddelwetter nicht dreckig und einem Ausflug zum Erdbeer-Pflücken steht nichts im Wege!

Die Erdbeerfelder findet ihr an folgenden Standorten:

Neuenburger Straße, 41470 Neuss

Am Schlicherumer Feld, 41470 Neuss

Neukirchen Heide, 41516 Grevenbroich

Adresse: Brunnenstraße 7, 41516 Grevenbroich – Neukirchen

Erdbeeren pflücken bei Küppers

„Gutes genießen“ ist das Motto von Küppers Erdbeeren und Äpfel, das sich auch in der hervorragenden Qualität der roten Beeren auf den Feldern des Hofes widerspiegelt. Ihr könnt die zuckersüßen Früchte entweder selber auf den mit Stroh ausgelegten Feldern pflücken oder ganz bequem in dem Hofmarkt kaufen.

Dabei lohnt sich der Hof sogar für einen Tagesausflug mit der ganzen Familie: Neben Zwergponys, Ziegen und Eseln gibts es Spielsachen wie Trettraktoren und BobbyCars als Spaß-Garant für die kleinen und großen Familienmitglieder.

Adresse: Hasselstr. 64, 41564 Kaarst

Erdbeeren pflücken bei Bauer Bossmann

Bei Bauer Bossmann gibt es nicht nur köstlichen Spargel, sondern auch Erdbeeren. Im Mai eines jeden Jahres wird hier die Erdbeer-Saison eröffnet. Groß und Klein können dann beim Pflücken die roten Früchte naschen oder ganz bequem an einem der Verkaufsstände zuschlagen. Das Feld liegt direkt am Hof.

Adresse: Neuverser Hof, 40789 Monheim am Rhein

Erdbeeren pflücken auf Goetschkes Erdbeerhof

Auf dem Goetschkes-Hof dreht sich alles um Beeren jeglicher Art. Neben Erdbeeren findet ihr hier auch Himbeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren, Sauerkirschen, süße Kirschen, Brombeeren und Heidelbeeren.

Falls ihr die Beeren-Saison verpasst haben solltet, gibts die süßen Früchte im Hofladen auch tiefgefroren.

Bis Mitte August können Erdbeeren auf den Feldern direkt am Hof gepflückt werden.

Adresse: Rottes 139, 41564 Kaarst-Vorst

Erdbeeren pflücken am Hofladen Weeger

Beim Bauernhof Weeger gibt es diverse Obst- und Gemüsesorten. Im Sommer freuen sich die großen und kleinen Mitglieder der Familie jedoch besonders über die leckeren Erdbeeren des Hofes, die bis zu zehn Wochen geerntet werden. Entweder ihr besorgt euch einen Korb Erdbeeren, der frisch für euch bei Sonnenaufgang gepflückt wurde – oder ihr macht euch selber ans Werk. Das geht direkt auf dem Feld am Hof.

Adresse: Rietherbach 84, 40764 Langenfeld

Erdbeeren pflücken auf Gut Bachelsberg

Auch auf dem Gut Bachelsberg gibt es jedes Jahr köstliche Erdbeeren zu naschen. Wer lieber selber Erdbeeren pflücken möchte, kann das auf den Feldern direkt am Gut natürlich tun!

Adresse: Diepensiepen 11, 40822 Mettmann

