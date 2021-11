Black Friday Angebote 2021: Diese krassen Deals erwarten euch in der Cyber Week

Jedes Jahr erwarten viele Schnäppchenjäger sehnsüchtig die Black Week, die ihren Höhepunkt im Black Friday findet. Doch nicht jedes Angebot ist wirklich so günstig, wie uns die Hersteller denken lassen möchten. Wir zeigen euch, welche Angebote sich in der Cyber Week und am Black Friday bei Amazon, Zalando und weiteren Shops sich wirklich lohnen.

Black Friday Angebote 2021: Die krassesten Tech-Schnäppchen

Nintendo Switch mit Mario Kart 8 Deluxe: Normalerweise kostet die Nintendo Switch alleine rund 300 Euro. In der Cyber Week findet ihr sie auf Amazon im Bundle mit dem beliebten Rennspiel Mario Kart 8 Deluxe für 287 Euro !

Normalerweise kostet die Nintendo Switch alleine rund 300 Euro. In der Cyber Week findet ihr sie auf Amazon im Bundle mit dem beliebten Rennspiel Mario Kart 8 Deluxe für ! Fire TV Stick 4K: Solltet ihr auf der Suche nach einem Fire TV Stick sein, ist diese Woche die richtige Gelegenheit, um zu zugreifen: Amazon bietet den 4K-Stick für 24,99 Euro statt 59,99 Euro an.

LG OLED55A19LA OLED TV: Bei MediaMarkt gibt es diese Woche zum Black Friday den LG OLED55A19LA TV für 777 Euro statt 1599 Euro.

Apple AirPods Pro mit MagSafe Ladecase: Auch Apple-Liebhaber kommen in der Black Week auf ihre Kosten. So gibt es bei Amazon beispielsweise AirPods Pro mit MagSafe Ladecase für 221,99 Euro .

Apple iMac 2020 Retina 5K: Einen echten Preishammer pünktlich zum Black Friday gibt es bei Amazon: Den 2020 Apple iMax Retina 5K mit 8GB RAM könnt ihr hier für 1399 Euro erstehen.

Akkustaubsauger Dyson V8: Zum Black Friday bekommt ihr den Dyson V8 Staubsauger vom Hersteller direkt auf eBay für 299 Euro. Dazu gibt es verschiedene Aufsätze.

Black Friday Angebote 2021: Schnäppchen für die Küche

Bosch MMB6174S Standmixer: Ein echtes Multitalent für die Küche findet ihr in dem Bosch MMB6174S Standmixer. Mit dem dazugehörigen To-Go-Becher könnt ihr eure frisch zubereiteten Smoothies gleich mitnehmen. In der Black Week gibt es den Mixer von Bosch bei Amazon für 67,99 Euro statt 169,99 Euro.

Sodastream Wassersprudler DUO: Ihr habt keine Lust mehr aufs Kistenschleppen? Den Sodastream DUO erhaltet ihr zu Black Friday bei Amazon für 99 Euro . Ein CO2-Spender, zwei Glas- und zwei Kunsstoffflaschen sind auch dabei.

KitchenAid Küchenmaschine Artisan: Ein echtes Küchenhelferchen bekommt ihr mit der KitchenAid Küchenmaschine Artisan. Als Black Friday Angebot gibt es sie bei Otto für 399 Euro in diversen Farben.

Zwilling Messerblock 8-teilig: Die Messer der Solinger Unternehmung Zwilling sind berühmt berüchtigt. In der Cyber Week gibt es einen 8-teiligen Zwilling Messerblock im Angebot bei Amazon für 114,99 Euro statt 339 Euro.

Black Friday Angebote 2021: In der Zalando Lounge gibt es bis zu 80 Prozent Rabatt

Zur Black Week bietet nicht nur Zalando selbst Rabatte für diverse Marken wie Puma, Adidas, Levi’s und Co.: Auch in der „Zalando Lounge“-App, die speziell für Rabatt-Aktionen ins Leben gerufen wurde, erwarten euch Deals, bei denen ihr bis zu 80 Prozent sparen könnt. Das gilt für Kleidung genauso wie für Home-Artikel. Eine Auswahl der Angebote der Zalando Lounge zum Black Friday findet ihr hier.

Black Friday Angebote 2021 bei AboutYou

Bei AboutYou hat das Black-Friday-Fieber schon am 20. November mit dem Pre Black Friday Sale begonnen: Es erwarten euch Rabatte von bis zu 70 Prozent auf Jacken, Hosen und weitere Kleidungsstücke von Marken wie The North Face, UGG und Polo Ralph Lauren.

Black Friday Angebote 2021 bei NA-KD

Der Onlineshop-Riese NA-KD bietet zum Black Friday 2021 30 Prozent Rabatt auf alle Artikel mit dem Code „BLACKWEEK“. Auf ausgewählte Styles bekommt ihr sogar Vergünstigungen von bis zu 60 Prozent! Dazu wurde die Retoure bis zum 31. Januar 2022 verlängert. Am 23. November wartet zudem ein 40-Prozent-Rabatt für sämtliche Influencer-Kollektionen von NA-KD auf euch.

Black Friday Angebote 2021 bei Asos

Nach dem „Vorglühen zum Black Friday“ bietet Asos am 26.11. noch krassere Rabatte an. Bei den Black Friday Angeboten des Onlineshops sind Eigenmarken genauso wie Top-Brands wie Calvin Klein, Adidas oder Champion mit von der Partie.

