Winterliches Wetter in NRW: Temperaturen um den Gefrierpunkt

Es bleibt winterlich in Nordrhein-Westfalen. So hält das Winterwetter bis in die neue Woche an. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Sonntag mit Tagestemperaturen zwischen null und plus drei Grad und wechselnd bis starker Bewölkung, aber zunächst nicht mit Schneefall. Die Sonne werden zum Beispiel die Skisportler, die seit Freitag im Sauerland auf einige Pisten dürfen, laut Prognose eher selten zu sehen bekommen.

Schneefall soll dann aber in der Nacht zum Montag einsetzen und für Glättegefahr auf den Straßen sorgen. Die Temperaturen können dann auf minus fünf bis minus ein Grad fallen. Am Tag sollen die Temperaturen aber steigen. Im Westen klettert das Thermometer auf bis zu drei Grad, einsetzende Niederschläge aus Westen gehen in der Nacht zum Dienstag dann von Schnee in Regen über. Glatteis-Bildung ist möglich. Im Osten des Landes bleibt es aber noch bei leichtem Dauerfrost.