In dieser NRW-Stadt passieren statistisch gesehen die meisten Unfälle

Immer wieder liest man von heftigen Unfällen, bei denen Menschen und Autos zu Schaden kommen. Wo aber kracht es in Nordrhein-Westfalen statistisch gesehen am häufigsten? Das hat das Statistische Landesamt It.NRW nun herausgefunden –und ist dabei auf ein überraschendes Ergebnis gestoßen.

Dafür hat das Statistische Landesamt zunächst einmal die Zahlen aller Unfälle aus dem Jahr 2022 aufbereitet. Insgesamt 63.157 Unfälle mit Verletzten gab es im vergangenen Jahr in NRW. Zum Vergleich: 2021 waren es 54.339. Somit gab es 2022 einen Anstieg von 16,2 Prozent, was der höchsten Stand seit 2009 ist.

18.700-Seelen-Ort Spitzenreiter in der NRW-Unfallstatistik

Um nun herauszufinden, wo es am häufigsten zu Unfällen kam, wurde geschaut, wie viele Unfälle auf jeweils 1000 Einwohner pro Gemeinde heruntergerechnet geschehen. Spitzenreiter nach dieser Berechnung ist: Winterberg. Dort kam es im vergangenen Jahr im Schnitt zu 8,0 Unfällen auf 1000 Einwohner. Die wenigsten Unfälle hingegen geschahen mit 2,2 Unfällen pro 1000 Einwohner in Wickede (Ruhr) im Kreis Soest nahe Dortmund, in Laer im Kreis Steinfurt und in Schlangen im Kreis Lippe.

Warum ein 18.700-Seelen-Ort im Sauerland Spitzenreiter dieser Statistik ist, das konnte das Statistische Landesamt nicht beantworten. Womöglich aber liegt eine Erklärung im starken Andrang auf die Ski-Pisten im Ort. Denn für Ski-Fans in NRW ist Winterberg schon lange eine Top-Adresse. Daher könnten angelockte Touristen auf eisglatten und schneenassen Straßen durchaus eine Rolle bei der Unfallhäufigkeit in Winterberg spielen.