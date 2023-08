NRW

Ungemütliche Wetteraussichten in NRW: Hier sinken die Temperaturen nachts auf bis zu 8 Grad

29. August 2023

Das war's dann wohl mit dem Sommer 2023: Die 20-Grad-Marke wird in den nächsten Tagen nur knapp überschritten, stattdessen stehen Regen und Gewitter an. So wird das Wetter in der letzten Augustwoche.