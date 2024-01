Aktuelle Nachrichten aus NRW

Unwetterwarnung vor Dauerregen in NRW verlängert – bis zu 80 Liter pro Quadratmeter erwartet

3. Januar 2024

Noch ist kein trockenes Ende in Sicht: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat seine Unwetterwarnung vor Dauerregen für den Südosten Nordrhein-Westfalens verlängert. Hier sind in den nächsten Tagen bis zu 80 Liter Regen pro Quadratmeter möglich.

Hochwasser an der Weser in Beverungen in Nordrhein-Westfalen (Aufnahme mit Drohne). Foto: Christian Müller/Westfalennews/dpa