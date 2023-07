Wetterwarnung in NRW: Heftiger Starkregen, Gewitter und Sturmböen

Heftiger Starkregen mit 35 Litern pro Quadratmeter, großkörniger Hagel und schwere Sturmböen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt ab dem Sonntagnachmittag vor einer schweren Gewitterlage in Nordrhein-Westfalen. Örtlich seien zeitweise sogar extrem heftiger Starkregen mit 40 bis 60 Litern pro Quadratmeter sowie orkanartige Böen nicht ausgeschlossen, sagte eine DWD-Meteorologin in Essen.

Bis zum Mittag sei es zunächst heiter, sonnig und trocken – bei Temperaturen von maximal 30 Grad im Südwesten und im Sauerland bis zu maximal 36 Grad in Westfalen. „35 Grad werden ganz sicher erreicht“, so die Expertin. Bereits am Samstag war es nach vorläufigen DWD-Angaben bis zu 35,7 Grad heiß. Diese Höchsttemperatur wurde in Tönisvorst (Kreis Viersen) gemessen.

In der zweiten Tageshälfte ziehen dann laut DWD von Südwesten her die kräftigen Schauer und Gewitter mit Unwetterpotenzial auf. Am stärksten betroffen sei dabei der Nordwesten des Landes. In der Nacht auf Montag ziehe das Unwetter schließlich nach Nordosten. Erst am Morgen beruhige sich die Lage und es gebe nur noch ein paar letzte Schauer, sagte die Meteorologin. Zu Wochenbeginn bleibt es warm, die Höchsttemperaturen sinken aber leicht auf 25 bis 28 Grad.

dpa