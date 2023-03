Wetter-Wahnsinn in NRW: Sturm und Schnee, Temperaturen bis 17 Grad

Der muntere Wetterwechsel setzt sich in Nordrhein-Westfalen fort. Dem stürmischen Freitag mit kräftigem Temperatursturz folgte ein weitgehend ruhiger und freundlicher Samstag mit vielen sonnigen Abschnitten. Doch am Sonntag zieht laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) von Westen bereits das nächste Tief heran und bringt Regen und Sturmböen mit.

In der Nacht zum Sonntag nimmt bei Temperaturen von null bis minus sechs Grad in Höhenlagen die Bewölkung zu. Am Morgen setzen dann Niederschläge ein, die zunächst als Schnee herunterkommen und bei bis zu elf Grad in Regen übergehen.

Nach einer kurzen Wetterberuhigung fängt es in der Nacht zum Montag erneut an zu regnen, dabei wird es auch wieder stürmisch. Die Temperaturen am Montag steigen im Tagesverlauf auf bis zu 17 Grad.

So wird das Wetter in den kommenden Tagen in Düsseldorf und Köln.

dpa