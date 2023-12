Aktuelle Nachrichten aus NRW

Regenfront zieht über NRW – fällt der Winterferien-Start ins Wasser?

19. Dezember 2023

In NRW freuen sich wohl besonders die Schüler auf das Bergfest: Nach dem letzten Schulgong am Mittwoch beginnen die Winterferien! Doch eine Regenfront könnte den Start in die Weihnachtszeit verhageln.