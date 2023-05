Wetter in NRW: Nach 26-Grad-Wochenende – ab Montag wird es wieder ungemütlich

Über Vatertag und Christi Himmelfahrt zeigte sich das lange Wochenende zumindest wettermäßig von seiner schönsten Seite. Daran könnte man sich glatt gewöhnen, so ist es schließlich bereits Mitte Mai. Doch damit wird erstmal nichts, denn bereits in der neuen Woche lauern Starkregen und eine kräftige Gewitterfront. Wie wird das Wetter in den kommenden Tagen? Alle Infos.

Wetter in NRW: Sonne und 26 Grad am Sonntag – Regen möglich (21. Mai)

Der Sonntag fällt zunächst freundlich aus: laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wechseln sich Wolken und Sonne ab. Doch ab Nachmittag und Abend kann es zu einzelnen Schauern und Gewitter kommen. Auch Starkregen ist laut den Meteorologen nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen liegen zwischen angenehmen 22 und 26 und um die 20 Grad in Hochlagen.

Wetter in NRW: Starkregen und Gewitter am Montag (22. Mai)

In der Nacht zum Montag lockern sich die Wolken auf und auch das Gewitter wird schwächer. Die Temperaturen sinken auf 14 bis elf Grad. Der Montagmorgen bleibt laut DWD zunächst heiter. Im Tagesverlauf kommt es gebietsweise zu Schauer und Gewitter. An manchen Orten ist auch mit Starkregen zu rechnen. Die Temperaturen liegen am Wochenstart zwischen 22 und 26 Grad.

Wetter in NRW: Dienstag bis 20 Grad, teilweise Regen (23. Mai)

In der Nacht zum Dienstag bleibt es meist stark bewölkt bei Tiefsttemperaturen zwischen 14 und zwölf Grad, in Hochlagen bis zehn Grad. Für den Tag sagt der DWD ähnliche Wetterverhältnisse wie an den vergangenen Tagen voraus. Gelegentlich scheint aber die Sonne durch. An manchen Orten ist mit Regen zu rechnen, der im Tagesverlauf abnimmt. Die Temperaturen erreichen maximal 16 bis 20 Grad, im höheren Bergland 12 bis 15 Grad.

dpa