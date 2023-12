Tschüss, Sonne! Wetter in NRW wird nass und grau

Im Süden Nordrhein-Westfalens scheint am Montag noch die Sonne, doch im Laufe der Woche ziehen Wolken und Regen über das ganze Land, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen (18. Dezember) mitteilte. Bei Temperaturen zwischen sechs und neun Grad bleibt es immerhin trocken.

In der Nacht zum Dienstag kann es in der Nordhälfte des Landes zu Regenschauern kommen, die sich am Tag über die Nordwesthälfte ausbreiten. In der Nacht sinken die Temperaturen auf fünf bis drei Grad, im Bergland sogar auf null Grad.

Am Mittwoch bleibt es in NRW stark bewölkt und trocken. In der zweiten Tageshälfte ist dann Regen zu erwarten.

Bleibt noch eine Frage offen: Wird es an Weihnachten 2023 in NRW schneien? Findet hier die die Antwort.

dpa