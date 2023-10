Wetter NRW: Eisige Temperaturen am Wochenende – steckt „El Niño“ dahinter?

Die Sommersaison 2023 zeichnete sich vor allem durch Extreme aus. Freuten wir uns in NRW erst über eine sechs-wöchige Hitzeperiode, wurden die zweiten Sommerhälfte von herbstähnlichem Nieselwetter heimgesucht. Dann folgte der milde Spätsommer bis Mitte Oktober 2023 – doch damit ist jetzt Schluss. Und viele fragen sich: Bekommen wir einen eisigen Winter?

Seit Mitte Oktober ist der Herbst voll da – mit allem, was dazu gehört: Abkühlung, Regen, Winterjacken! Das Thermometer in der NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf zeigt aktuell nur Höchsttemperaturen von nur 12 Grad, an anderen Orten sind die Werte sogar nur einstellig. Kommt der Schnee jetzt noch schneller? Droht uns sogar der eiskalte „El Niño“-Winter?

Diplom-Meteorologe Dominik Jung gibt Entwarnung: „Das ist ein Wetterphänomen, das für unsere Region nicht wirklich relevant ist. El Niño spielt sich in der Südhalbkugel ab.“

Was ist El Niño?

El Niño ist ein immer wiederkehrendes Wetterphänomen, das das Weltklima beeinflussen kann. Es handelt sich dabei um Temperaturschwankungen am Äquator im zentralen und östlichen Pazifik. Diese Schwankungen können folglich mit Veränderungen in der Atmosphäre einhergehen. El Niño ist eine Bezeichnung für die Erwärmung des Oberflächenwassers vor der Küste Südamerikas.

Wetter NRW: Kommt jetzt schon der Winter?

Auch wenn uns der Temperaturabfall gerade besonders kalt vorkommt, soll er noch kein Wintervorbote sein, sagt Dominik Jung. „Der Trend geht im Oktober und November eher zu milden 14 bis 15 Grad.“ Lediglich am kommenden Samstag (21. Oktober) soll es einen Kälteeinbruch mit eisigen Temperaturen zwischen 0 und 5 Grad tagsüber in NRW geben. Woher kommt die plötzliche Kälte? Dominik Jung: „Von Nordeuropa strömen kalte und von Südeuropa warme Luftmassen zusammen. Die Luftmassengrenze befindet sich dann etwa über Deutschland und bringt die Kälte mit.“ Im Hochsauerland könne es am Samstag sogar schneien, so der Wetterfrosch.

Wetter NRW: Das ist der Trend für November

Aber: Schon ab kommender Woche (23. Oktober) soll das Thermometer täglich wieder auf milde Temperaturen von bis zu 15 Grad klettern. Jung: „Dieser Trend hält sich dann auch noch bis in den November.“