Wetter NRW: Bis zu 29 Grad! Jetzt kommt der Sommer zurück

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen dürfen sich nach durchwachsenen und wechselhaften Tagen auf heiteres Wetter freuen. Ab Sonntag setzt sich laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) allmählich Hochdruckeinfluss durch, womit „nochmal ein sommerlicher Witterungsabschnitt eingeleitet“ werde.

In der Nacht zum Sonntag ist es demnach bereits zumeist gering bewölkt und niederschlagsfrei. Gebietsweise können sich bei acht bis 15 Grad Nebel- oder Hochnebelfelder bilden. Diese lösen sich am Tag zögerlich auf, danach ist es den Angaben zufolge bei 22 bis 26 Grad heiter und niederschlagsfrei. Die Nacht zum Montag ist gering bewölkt oder klar, am Tag wird es sonnig bei spätsommerlichen Temperaturen zwischen 25 und 29 Grad.

dpa