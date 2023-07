NRW-Wetter im August: Wann kommt der Sommer zurück? Düstere Experten-Prognose

Hochsommer sieht anders aus! Der Juli in NRW konnte schlechter nicht laufen: Viel Regen, kühle Temperaturen und ordentliche Windböen. Das Wetter in Köln, Düsseldorf und im Ruhrgebiet erinnert an den Herbst an der Nordsee – und das mitten in der meteorologisch schönsten Jahreszeit. War es das schon mit dem Sommer für 2023 oder dürfen wir uns schon bald auf ein Hitze-Comeback freuen? Tonight News hat bei Diplom-Meteorologe Dominik Jung nachgefragt.

Und der hat leider keine guten Nachrichten im Gepäck: „Bis mindestens Mitte August bleibt es herbstlich.“ Was für viele wie Aprilwetter scheinen mag, nennt Dominik Jung „Vollherbstwetter“. Der Experte von wetter.net: „Wir rechnen bis Mitte August mit Temperaturen zwischen 19 und 22 Grad und täglichen Schauern und Gewittern.“ Außerdem soll jeden Tag starker Wind wehen. Am Donnerstag, wenn die Cranger Kirmes in Herne eröffnet, sollen durch NRW sogar Windböen mit bis zu 75 Stundenkilometern fegen. Dominik Jung: „Wir erwarten Böen der Stärke acht oder neun.“ Zur Erklärung: Ab einer Stärke von zehn spricht man von starkem Sturm, ab elf von orkanartigen Böen.

>> Das Wetter in Köln heute und morgen <<

Wetter NRW August 2023: Wann kommt der Sommer zurück?

Doch wann kommt der Sommer 2023 zurück? „Das können wir nicht sagen. Die Vorhersagen können für maximal 14 Tage im Voraus getroffen werden und die nächsten Tage bleiben düster“, prophezeit der Wetter-Frosch. Doch woher kommt der Horror-Sommer nach der Hitzeperiode im Juni? Dominik Jung klärt auf: „Das sind die atlantischen Tiefs vom Nordwesten. Über Deutschland liegt ein Jetstream, der permanent die Kaltluftmassen ins Land zieht.“ Kleiner Trost: Das Wetter ist nicht nur in NRW eine absolute Sommer-Katastrophe. „In allen Teilen Deutschlands sieht es bescheiden aus“, so Jung. In den Alpen soll es am ersten Augustwochenende sogar schneien. „Der Schnee fällt unter 2000 Metern Höhe. Wer dort eine Wandertour plant, sollte die Moonboots einpacken.“ Ob es Ende August noch einmal sonnig und warm wird, bleibt abzuwarten. Das wäre nun „reine Spekulation“, so Jung.

>> Düsseldorf: Wetter heute und morgen – die Vorhersage <<

Wetterphänomene in NRW: Was macht der Jetstream?

Der von Meteorologen genutzte Anglizismus Jetstream (Deutsch: Strahlstrom) bezeichnet ein sich dynamisch verlagerndes Starkwindfeld. Jetstreams bilden sich oft infolge globaler Ausgleichsbewegungen zwischen verschiedenen Temperaturregionen sowie zwischen Hoch- und Tiefdruckgebieten. Sie sind die stärksten natürlich auftretenden Winde, die im Vergleich zu anderen Wetterphänomenen sehr verlässlich und über mehrere Tage stabil sind. Sie trennen warme von kalten Luftmassen.