Wetter in NRW: Wolken, Schauer und Gewitter zur Wochenmitte erwartet

Den Regenschirm solltet ihr jetzt lieber dabei haben: Denn das Wetter in NRW kann am Dienstag (4. Juli) ungemütlich werden. Im Tagesverlauf sei zunächst mit wechselhafter Bewölkung und einzelnen Schauern im Nordwesten zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit. Ab dem Nachmittag ist ein kurzes Gewitter möglich. Die Temperaturen steigen auf 21 bis 24 Grad, in Hochlagen auf 17 Grad. In der Nacht zum Mittwoch (5. Juli) gibt es Schauer sowie einzelne Gewitter mit Starkregen bei Tiefstwerten mit 14 bis 11 Grad.

Der Mittwoch startet laut DWD bewölkt und regnerisch, später lockert es etwas auf. Am Nachmittag kann es von Westen her wieder vereinzelt regnen oder gewittern. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 22 Grad.

dpa