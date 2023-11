Wetter in NRW: Woche beginnt mild und mit viel Regen

Das Wetter in NRW zeigt sich zum Wochenbeginn von seiner milden und nassen Seite. Grund dafür ist eine Warmfront, die am Montag bis zu 15 Grad mit sich bringt, nachts bis zu 7 Grad, wie Meteorologin Jana Beck am Sonntag sagte.

Allerdings ziehen auch viele Wolken auf, aus denen es lange und ergiebig regnet. Auch Gewitter sind möglich. Bis zur Wochenmitte werden vom Deutschen Wetterdienst kaum trockene Abschnitte gemeldet.

Wetter in Düsseldorf am 13. und 14. November

Nach einem kühlen Morgen klettern die Temperaturen von 7 Grad bis hoch auf bis zu maximal 14 Grad am frühen Nachmittag. Auch der Regen dürfte euch bis dahin stetig begleiten: Mit Wahrscheinlichkeiten von 80 bis 98 Prozent ist ein feuchter Vormittag und Mittag am Montag so gut wie garantiert. Erst ab 15 Uhr zieht sich der Regen zurück, am Abend dürfte es größtenteils trocken bleiben.

Der Dienstag ist dann den ganzen Tag über von Niederschlägen und Schauern geplagt, bei durchgängig milden Temperaturen um die 12 Grad.

Wetter in Köln am 13. und 14. November

In Köln klettert das Thermometer am Montag stark von 6 Grad am frühen Morgen bis hinauf bis zu 15 Grad am Nachmittag um 15 Uhr. Regen wird auch hier vor allem bis zum frühen Nachmittag erwartet, abends gibt es die dringend nötige Regenpause.

Am Dienstag liegen die Temperaturen durchgehend zwischen 11 und 13 Grad, der ganze Tag ist von Schauern und durchgehenden Regenfällen durchzogen. Ihr solltet also besser einen Schirm oder eine Regenjacke dabei haben.

mit Material der dpa