Wetter in NRW: Winter kehrt zurück – Meteorologe warnt vor Glatteis

Von Weiberfastnacht mit Rosenmontag feierten Jecken in NRW bei milden Temperaturen und unter weitestgehend trockenem Himmel. An Aschermittwoch gibt es schlechte Nachrichten seitens der Meteorologen: Zum Wochenende kehrt der Winter zurück.

Kälteeinbruch in NRW? „Nein“, sagt Dominik Jung von wetter.net. Von einem Kälteeinbruch könne man nicht sprechen. „Man muss immer überlegen, wo man herkommt. Die Temperaturen, die wir über Karneval hatten, waren ja eigentlich viel zu hoch für Februar“, so der Diplom-Meteorologe.

Gefeiert wurde bei bis zu 14 Grad in Teilen NRWs. Jetzt kommt die ernüchternde Abkühlung. Jung: „Freitag, Samstag, Sonntag müssen wir mit 4 bis 6 Grad rechnen. Das sind einfach mal 10 Grad weniger als die letzten Wochen.“

Vereinzelt könne es in NRW zu Graupelschauern und Schneefall kommen. „Wenn etwas liegen bleibt, dann vermutlich nur im Sauerland“, so der Experte. Jungs Warnung: Da es in den Nächten zwischen Freitag und Montag deutlich abkühlt und die Straßen nass sein werden, kann es zu Frost und Glatteis kommen.

Ab Mittwoch (1. März) soll es wieder auflockern. Das Thermometer klettert auf bis zu 9 Grad.