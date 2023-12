Wetter in NRW: Weiterhin Schnee und einstellige Temperaturen erwartet

Auch in den kommenden Tagen bleibt es kalt: So müssen sich Menschen in NRW auf weiterhin niedrige Temperaturen und auch Schnee einstellen. Am Sonntag (3. Dezember) sei der Himmel zunächst wechselnd bewölkt, schrieb der Deutsche Wetterdienst (DWD). In Ostwestfalen sowie im Rothaargebirge schneie es bereits am Vormittag ein wenig. Ansonsten könne es örtlich durch gefrierende Nässe glatt werden.

Ab dem späten Nachmittag bringen dann von Westen aufziehende Wolken laut DWD schließlich ganz Nordrhein-Westfalen Schnee. Die Höchsttemperaturen liegen demnach bei 1 Grad im Osten des Bundeslandes und 4 Grad im Westen; im höheren Bergland kommt es derweil bei minus 2 Grad zu leichtem Dauerfrost. Dazu wehe ein schwacher bis mäßiger Wind, schrieb der DWD, in einigen Gebieten könne es starke Böen geben.

So wird das Wetter in NRW in der kommenden Woche

Die neue Woche beginne mit vielen Wolken. Am Montagnachmittag (4. Dezember) ziehe von westlicher Seite abermals Schnee auf, der jedoch im äußersten Westen von Nordrhein-Westfalen bereits abends in Regen übergehe. Dabei bleiben die Temperaturen ähnlich wie am Wochenende. Dazu gehe ein schwacher Wind, in Hochlagen seien auch einzelne starke Böen möglich.

>>Wetter in NRW: So stehen die Chancen für weiße Weihnachten 2023<<

Am Dienstag (5. Dezember) sei der Himmel über Nordrhein-Westfalen stark bewölkt bis bedeckt. Dabei könne es immer wieder regnen; im Bergland könne aus dem Regen auch Schneeregen werden. Die Temperaturen sind laut DWD mit Höchstwerten von 6 Grad im Westen und 4 Grad im Osten etwas milder. In Kammlagen zeige das Thermometer derweil 0 Grad. Der Wind sei schwach.

dpa