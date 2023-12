Wetter in NRW weiter wechselhaft – Wolken und Sprühregen zum Wochenende erwartet

Das Wetter in NRW zeigt sich derzeit nicht von seiner besten Seite und auch zum Ende der Woche müssen sich Menschen des bevölkerungsreichsten Bundeslandes auf eine dichte Wolkendecke und leichten Sprühregen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet, ist im Hochsauerland am Donnerstag (14. Dezember) zudem Schneegriesel möglich. Die Temperaturen liegen zwischen vier Grad im Osten und sechs Grad im Westen, im Bergland um die zwei Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen und in den Hochlagen besteht Glättegefahr.

>>Wetter in NRW: Chancen für weiße Weihnachten 2023 sehen schlecht aus<<

Auch am Freitag (15. Dezember) bleibt die Wolkendecke dicht, der Niederschlag nimmt ab bei leicht ansteigenden Temperaturen zwischen sechs und acht Grad. In der Nacht ist Nebel möglich, die Tiefsttemperaturen liegen zwischen fünf und zwei Grad. Auch für Samstag (16. Dezember) und Sonntag (17. Dezember) sagen die Experten starke Bewölkung voraus und es soll vereinzelt noch etwas Sprühregen geben. Die Temperaturen sollen laut DWD auf sechs bis neun Grad am Samstag und bis zu elf Grad am Sonntag ansteigen.

dpa