Wetter in NRW: Wechselhaft am Samstag, heiter am Sonntag

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich am Wochenende auf eine geteilte Wetterlage mit hohen Temperaturen einstellen. Im Tagesverlauf sei es am Samstag verbreitet wolkig mit teils schauerartigem Regen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. In einigen Regionen seien einzelne Gewitter mit Starkregen nicht ausgeschlossen. Vor allem in der Osthälfte und im Bergland könne es punktuell Unwetter geben.

„Hier und da kommt aber auch mal die Sonne durch“, so der Experte. So könne es am Nachmittag im Nordwesten des Landes bereits auflockern. Dazu sei es mit Temperaturen von bis zu 32 Grad in Ostwestfalen und 28 Grad am Niederrhein weiter heiß.

In der Nacht klingen die Niederschläge den Angaben zufolge ab. Am Sonntag sei es dann nach Nebelauflösung recht freundlich mit einem Mix aus Sonne und Wolken – bei maximal 27 bis 30 Grad. Auch zu Wochenbeginn bleibt es laut DWD heiter bis sonnig und die Temperaturen steigen noch einmal leicht an.

dpa