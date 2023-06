Wetter in NRW: Vor sonnigem Wochenende noch Regen und Gewitter

Das schöne Wetter der letzten Tage macht eine kurze Pause: Bevor es am Wochenende wieder sonnig in NRW wird, ziehen mancherorts noch Schauer und Gewitter hinweg. Der Mittwoch (7. Juni) wird laut Deutschem Wetterdienst (DWD) stark bewölkt ausfallen, teilweise regnerisch – vereinzelt sei auch Starkregen möglich. Der Donnerstag (8. Juni) – in NRW ein Feiertag – werde wechselnd bewölkt starten, nach Nordwesten hin aber auch länger sonnig sein. Im Tagesverlauf rechnet der DWD vor allem in der Südosthälfte des Landes mit neuer Schauer- und Gewittertätigkeit, lokal könne es Starkregen und kleinkörnigen Hagel geben. Die Temperaturen liegen bei 20 bis 26 Grad.

Für Freitag (9. Juni) wird wechselhaftes Wetter erwartet. Es soll überwiegend niederschlagsfrei bleiben und noch etwas wärmer werden. Der Samstag (10. Juni) fällt dann laut Prognose sonnig, heiter, trocken und „sehr warm bis heiß“ aus. Höchsttemperaturen zwischen 28 und 31 Grad seien möglich.

dpa