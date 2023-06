Wetter in NRW: Viel Sonne und bis zu 26 Grad am Wochenende erwartet

Die Menschen in NRW dürfen sich freuen: Auch in den kommenden Tagen soll es sonnig bei Höchstwerten von bis zu 26 Grad werden. Bereits am Donnerstag (1. Juni) wird es sonnig bis wolkig bei Temperaturen bis 18 und 20 Grad in Ostwestfalen und im Münsterland sowie 20 bis 24 Grad im Süden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Der Freitag (2. Juni) startet zunächst stark bewölkt, im Tagesverlauf wird es dann zunehmend heiter. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 22 Grad, in Hochlagen bei 15 Grad.

Der Samstag (3. Juni) wird nach Angaben des DWD dann mit Temperaturen von bis zu 26 Grad der heißeste Tag des Wochenendes. Zudem soll der Samstag heiter, sonnig und niederschlagsfrei werden. Dieses Wetter setzt sich auch am Sonntag (4. Juni) fort, die Temperaturen liegen da bei maximal 25 Grad.

dpa