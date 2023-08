Wetter in NRW: Viel Regen und einzelne Gewitter in der zweiten Wochenhälfte

Auch in der zweiten Wochenhälfte bestimmen Wolken, Regen und einzelne Gewitter das Wetter in NRW. So soll es ab Mittwoch (30. August) ab dem Mittag vor allem im Westen einzelne Schauer geben, lokal sind auch Gewitter mit Starkregen und leichtem Hagel möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Auch stürmische Böen mit bis zu 70 Stundenkilometer sind möglich. Die Temperaturen liegen bei maximal 18 bis 21 Grad, in höheren Lagen bei 16 Grad.

Der Donnerstag (31. August) soll wolkig bis stark bewölkt werden. Ähnlich wie am Vortag soll es laut Meteorologen auch zu Schauern und kurzen Gewittern mit stürmischen Böen bis zu 75 Stundenkilometer kommen. In Richtung Eifel kann es auch niederschlagsfrei bleiben. Die Höchstwerte liegen bei 17 bis 20 Grad, in höheren Lagen bei 15 Grad.

Auch der Freitag (1. September) wird bewölkt, mit Regen und einzelnen Schauern. Die Temperaturen steigen im Vergleich zum Vortag leicht auf bis zu 22 Grad.

dpa