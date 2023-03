NRW

Wetter in NRW: Ungemütlicher Frühlingsstart – Sturmböen und Gewitter am Wochenende

24. März 2023

Die ersten Knospen öffnen sich und kündigen uns den Frühling an. Doch die Wetterprognosen lassen die Hoffnungen vieler auf einen sonnigen Start in die neue Jahreszeit verderben: Der DWD rechnet am Wochenende sogar mit Gewittern und Sturmböen.