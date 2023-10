Wetter in NRW: Tiefs jagen über das Land – Sturm ebbt erst Montag ab

Nach einem stürmischen Sonntag startet die neue Woche in NRW unbeständig: viel Regen und dazu milde Temperaturen um 15 Grad. Ein Tief jagt demnach das nächste, wie Meteorologin Jana Beck vom Deutscher Wetterdienst in Essen sagte.

Der Wind brachte es am Sonntag im Land auf Sturmböen von einer Stärke von bis zu 10 Beaufort. Teils gingen stellenweise kräftige Gewitter mit Starkregen nieder. Der Sturm ebbt aber in den kommenden Tagen ab. Es ist vielfach stark bewölkt. Die Sonne zeigt sich nur sehr gelegentlich.

Wetter für Düsseldorf und Köln am Montag und Dienstag

Am Montag soll es in Düsseldorf bis zu 14 Grad warm werden, am Dienstag pendeln die Temperaturen tagsüber nur noch zwischen 11 und 13 Grad. Mit Regen ist fast den ganzen Tag über zu rechnen, am Dienstag soll es zumindest vormittags trocken bleiben.

In Köln wird es am Montag und Dienstag bis zu 13 Grad warm, auch hier ist mit viel Regen zu rechnen. Am Dienstag ziehen die ersten Regenwolken allerdings erst ab 12 Uhr in die Stadt.

