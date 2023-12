Temperaturen in NRW steigen, aber Vorsicht: Regen mit Glatteisbildung droht!

Die Woche neigt sich dem Ende zu. Viele Menschen freuen sich schon jetzt auf den zweiten Advent, denn dann öffnen viele Städte in NRW ihre Shoppingmeilen für den verkaufsoffenen Sonntag. Doch wie wird das Wetter? Erwartet die Menschen ein Geschenkekauf bei strahlendem Sonnenschein? Eine Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) verheißt zwar mildere Temperaturen, warnt allerdings zugleich vor Glatteisgefahr.

Gefrierender Regen sorgt für Glatteisgefahr

Am Donnerstag liegen die Höchstwerte bei zwei bis sechs Grad, wie der DWD in Essen mitteilte. Dazu lässt sich ab und an auch die Sonne blicken. In der Nacht kann es jedoch durch gefrierenden Regen gebietsweise glatt werden. Ein Unwetter bezüglich Glatteis sei nicht ausgeschlossen.

So wird das Wetter am zweiten Adventswochenende in NRW

Am Freitag steigen die Temperaturen dann sogar auf bis zu acht Grad. Die Sonne lässt sich aber kaum noch blicken und es regnet gebietsweise. Die Nacht wird bei Temperaturen zwischen fünf Grad am Niederrhein und drei bis ein Grad in Ostwestfalen bedeckt.

dpa