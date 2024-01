Wetter in NRW: Teils heftiger Wind und Sturmböen erwartet

Menschen aus NRW aufgepasst: Zur Wochenmitte zeichnen sich für das bevölkerungsreichste Bundesland grau-bewölkter Himmel und teilweise heftiger Wind ab. Am Mittwoch (24. Januar) komme es verbreitet zu stürmischen Böen, in der ersten Tageshälfte gebietsweise auch zu Sturmböen und in exponierten Berglagen zu schweren Sturmböen, sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag (23. Januar) voraus.

Zuvor werde es am Dienstagabend vor allem in der Eifel stürmisch. Im Osten sei mit teils starken Böen zu rechnen, sonst werde es mäßig windig zugehen.

Der Donnerstag (25. Januar) beginnt laut DWD wolkig und niederschlagsfrei. Ab dem Mittag werde es regnerisch. Die Temperaturen sinken leicht, bleiben in der Spitze noch bei milden 7 bis 10 Grad, im Hochsauerland bei rund 4 Grad. Im östlichen Bergland geht der DWD noch von starken bis stürmischen Böen aus, die sich aber in der Nacht zu Freitag (26. Januar) voraussichtlich abschwächen.

dpa