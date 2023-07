Wetter in NRW: Sturm und Gewitter erwartet – Rückkehr des Sommers erst am Freitag

Ein Sturmtief zieht am Mittwoch aus den Niederlanden über Nordrhein-Westfalen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet stürmische Böen und örtliche Gewitter, hieß es in einer Mitteilung.

Ab Mittwochmorgen breiten sich aus dem Südwesten starke bis stürmische Böen aus. Ab dem Vormittag sei vor allem in der Nordhälfte und im Bergland mit Sturmböen zwischen 70 und 85 Kilometern pro Stunde zu rechnen. Gebietsweise gibt es schauerartigen Regen und Gewitter. Vor allem im Norden von NRW sind einzelne schwere Sturmböen bis 100 Kilometer pro Stunde möglich.

In der Nacht in NRW nur einstellige Temperaturen erwartet

Ab dem Nachmittag soll der starke Wind allmählich nachlassen, wobei im Westen am Nachmittag und Abend noch einzelne Gewitter mit starken bis stürmischen Böen aufziehen können. Die Höchstwerte liegen am Mittwoch zwischen 18 und 22 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 12 bis 9 Grad, während die Schauer allmählich abklingen sollen.

Am Donnerstag beruhigt sich die Wetterlage. Die Meteorologen erwarten wechselnd bewölktes bis heiteres Wetter, im Norden könnte es noch schauern. Maximal wird es 21 bis 25 Grad warm, in Berglagen bleibt es etwas kühler. Am Freitag können die Menschen sich auf sonniges und trockenes Wetter freuen. Dabei klettern die Temperaturen auf sommerliche 27 bis 31 Grad.

dpa