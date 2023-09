Wetter in NRW: Start ins Wochenende wird usselig – Schauer und Gewitter kommen näher

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich auf weiteren Regen gefasst machen. Ab Freitagnachmittag gebe es vermehrt aufkommende Schauer, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Insbesondere im Gebiet von der Eifel bis ins Rothaargebirge bestehe außerdem eine geringe Gewittergefahr. Die Temperaturen liegen demnach bei Höchstwerten von 20 Grad im Flachland und 15 Grad in den Hochlagen. Der Wind sei überwiegend mäßig.

Am Samstag soll es laut DWD gebietsweise erneut zu einzelnen Schauern kommen. Abends klinge der Regen dann ab. Das Thermometer zeige maximal 19 Grad im Flachland und 14 Grad in den Hochlagen an. Dazu gehe weiterhin mäßiger Wind.

Am Sonntag wird es laut dem Wetterdienst meistens heiter und sonnig. Der Wind weht schwach bis mäßig. Die Temperaturen steigen derweil auf Höchstwerte von 20 bis 22 Grad und in den Hochlagen auf 16 bis 19 Grad.

dpa