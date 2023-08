Wetter in NRW: Start in die neue Woche wird ungemütlich – Regen und Gewitter ab Montag

Zu Beginn der neuen Woche müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf Regen und Gewitter einstellen. Nachdem es am Sonntag bei Höchsttemperaturen zwischen 24 und 27 Grad sowie einem schwachen bis mäßigen Wind meistens trocken bleibt, kommt es im Süden des Lands bereits am Montagvormittag zu einzelnen, mitunter kräftigen Regenschauern und auch Gewittern mit Starkregen, hieß es auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Das Thermometer zeige dann Höchstwerte von 24 bis 28 Grad und in Hochlagen 22 Grad an. Der Wind ist schwach; bei Gewitter sind nach Angaben des DWD jedoch auch Sturmböen möglich.

Am Dienstag gebe es in Nordrhein-Westfalen gebietsweise erst weitere Schauer und Gewitter, lokal auch mit Starkregengefahr. Am Nachmittag lockere sich das Wetter allerdings immer weiter auf. Die Temperaturen liegen gemäß DWD zwischen maximal 24 und 27 Grad und in Hochlagen bei 22 Grad. Dazu komme ein schwacher bis mäßiger Wind; bei Schauern oder Gewittern seien auch starke bis stürmische Böen nicht ausgeschlossen.

dpa