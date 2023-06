Wetter in NRW: Sonniges Wochenende und Temperaturen bis zu 25 Grad erwartet

Viel Sonnenschein und Temperaturen bis 25 Grad – das erwartet die Menschen am Wochenende in NRW. Der Freitag (2. Juni) soll nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zwar zunächst noch bedeckt starten, aber im Laufe des Tages dann zunehmend auflockern. Nur im Norden des Landes bleibt es demnach voraussichtlich bis zum Abend wolkig. Die Temperaturen erreichen am Freitag laut DWD Werte zwischen 18 und 22 Grad sowie 15 Grad in Hochlagen.

Am Samstag (3. Juni) und Sonntag (4. Juni) sagt der Wetterdienst Temperaturen von bis zu 25 Grad und am Sonntag sogar sehr viel Sonnenschein voraus. Heiter bis sonnig wird es demnach aber auch schon am Samstag. Im Bergland sagt der DWD für Samstag Temperaturen von 20 bis 24 Grad voraus. Dabei weht meist eine leichte Brise und es bleibt über das ganze Wochenende hinweg niederschlagsfrei.

dpa