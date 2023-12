Wetter in NRW: Regen und Wind dauern weiter an

Auch in den kommenden Tagen sollten Menschen aus NRW einen Regenschirm beim Verlassen des Hauses parat haben. So überqueren wiederholt atlantische Tiefausläufer das bevölkerungsreichste Bundesland und sorgen für mildes und unbeständiges Wetter, wie es in einer Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) von Montagmorgen (11. Dezember) in Essen heißt.

>>Weiße Weihnachten in NRW: Haben wir Schnee zu den Feiertagen?<<

Für Montag und Dienstag (12. Dezember) werden Temperatur-Höchstwerte von 12 Grad prognostiziert, am Mittwoch (13. Dezember) von 10 Grad. Es wird aller Voraussicht nach immer mal wieder Schauer geben, zudem ist es windig.

dpa