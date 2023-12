Wetter in NRW: Regen und Wolken zum Wochenende

Am Samstag erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen überwiegend wechselhaftes Wetter. Tagsüber dominieren Wolken. Die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) rechnen im Laufe des Tages zudem mit Regen. Die Temperaturen liegen am Samstag zwischen sieben und zehn Grad, im Hochland um die drei Grad. Der Wind weht schwach aus Richtung Süd und Südwest. In der Nacht kühlen sich die Temperaturen auf Werte zwischen acht und vier Grad ab. In höheren Lagen wie dem Hochsauerlandkreis liegen die Temperaturen in der Nacht bei einem Grad.

Der Sonntag bringt ebenfalls wechselhaftes Wetter mit sich. Laut DWD kann es erneut vereinzelt zu Regen kommen. Die Temperaturen steigen auf maximal elf Grad an. In höheren Lagen liegen die Werte bei fünf Grad. Dort kann es zu stürmischen Böen kommen. Nachts fallen die Temperaturen in NRW auf Werte zwischen acht und fünf Grad.

Der Wochenstart am Montag folgt dem Trend der vorherigen Tage. Laut DWD bleibt es bewölkt. Gebietsweise kann es laut den Meteorologen zu schauerartigen Regen kommen. Die Menschen in NRW sollten also an ihre Regenschirme denken. Die Temperaturen liegen zwischen neun und zwölf Grad.

