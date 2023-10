Wetter in NRW: Regen und Wolken zum Wochenende erwartet

Die Menschen in NRW sollten am Wochenende auf jeden Fall einen Regenschirm griffbereit haben. So startet schon der Freitagmorgen (20. Oktober) regnerisch. Die Temperaturen liegen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zwischen 9 und 16 Grad. Dazu weht ein frischer Wind aus Nordost bis Ost. In der Nacht kühlen die Temperaturen dann auf 13 bis 7 Grad ab. Die Meteorologen erwarten auch in der Nacht auf Samstag (21. Oktober) vereinzelt Regen, mit teils starken Windböen.

>>Was tun bei Regen? Das sind die besten Indoor-Aktivitäten in Düsseldorf und Umgebung<<

Am Samstag bleibt es unfreundlich. Es werden Regen und Wolken erwartet. Die Höchstwerte steigen auf 14 bis 17 Grad. In hohen Lagen erreichen die Temperaturen 11 Grad. In der Nacht auf Sonntag (22. Oktober) kühlt es sich laut DWD dann auf 10 Grad ab. Der Sonntag folgt dem ungemütlichen Trend der Vortage. Es soll bei Temperaturen zwischen 13 und 16 Grad regnen. In der Nacht zu Montag (23. Oktober) kann sich Nebel bilden.

dpa