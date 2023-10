Wetter in NRW: Regen und Wolken bestimmen das Bild in den kommenden Tagen

Regen und Wolken haben das Wetter in NRW fest im Griff. Auch in den kommenden Tagen ist keine Besserung in Sicht. Am Donnerstag (26. Oktober) ist der Himmel stark bewölkt bis bedeckt, schrieb der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen. Ab dem Nachmittag gibt es häufiger Regen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 14 Grad und in Gipfellagen bei 8 Grad. Dazu weht ein schwacher, teils mäßiger Wind.

>>Regen in NRW: Das sind die besten Indoor-Aktivitäten bei Herbstwetter<<

Am Freitag (27. Oktober) bleibt der Himmel meist bedeckt, zeitweise regnet es. Am Nachmittag sind im Süden des Landes auch einzelne Gewitter wahrscheinlich. Die Höchsttemperaturen liegen nach DWD-Angaben zwischen 11 und 15 Grad und auf dem Kahlen Asten bei 8 Grad. Der Wind ist schwach bis mäßig, in der Eifel und bei Gewittern können sich jedoch auch teilweise starke Böen bilden.

Am Samstag (28. Oktober) ist es laut DWD überwiegend stark bewölkt, hier und da gibt es Regen. Die Temperaturen klettern auf Höchstwerte von 13 bis 16 Grad, in Gipfellagen auf 9 Grad. Dazu weht ein mäßiger Wind, der sich besonders im Bergland und bei Schauern stark böig auffrischt.

dpa