Wetter in NRW: Regen und milde Temperaturen am Rosenmontag

Trübe Wetteraussichten für Rosenmontag: Das Wetter in Nordrhein-Westfalen zu Beginn der neuen Woche wird grau und verregnet. Nur am Fastnachtsdienstag komme auch mal die Sonne raus, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mit. Die Menschen, die am Rosenmontag durch die Straßen ziehen, können sich allerdings auf milde Temperaturen freuen: bis zu elf Grad sind laut DWD möglich. Gebietsweise könne es aber zu Schauern kommen.

Ansonsten sei bis Mittwoch vor allem mit stark bewölktem Wetter, Regen und nur selten mit Auflockerungen zu rechnen. Am Dienstag erreichen die Temperaturen nach DWD-Angaben voraussichtlich sieben bis zehn und am Mittwoch zwischen zehn und 13 Grad.

dpa