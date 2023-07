Wetter in NRW: Regen und Gewitter zum Wochenende erwartet

In den kommenden Tagen solltet ihr einen Regenschirm parat haben. Denn: Schauer und Gewitter werden zum Start des Wochenendes in Nordrhein-Westfalen erwartet.

Am Freitag (28. Juli) bleibt es stark bewölkt, ab dem Mittag ziehen einzelne Gewitter auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Dazu sollen die Temperaturen am Freitag 22 bis 25 Grad erreichen, in Hochlagen maximal 18 Grad. In der Nacht kühlt es auf 17 bis 13 Grad ab.

Für Samstag (29. Juli) erwarten die DWD-Meteorologen mal lockere, mal dichte Wolken. Es kommt erneut zu kurzzeitigen Schauern. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 22 und 24 Grad. Am Sonntag (30. Juli) ist es meist bedeckt, es gibt gebietsweise Schauer. Bei Temperaturen bis 22 Grad kann zu starken Windböen aus Richtung Südwest kommen.

dpa