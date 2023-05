Wetter in NRW: Regen, Gewitter und Temperaturen bis 22 Grad

Sonnenschein und strahlend blauer Himmel lassen weiterhin auf sich warten. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen bleibt auch am Dienstag (9. Mai) und in den kommenden Tagen bewölkt und verregnet. Stellenweise kann es am Dienstagnachmittag auch zu Starkregen kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Demnach sei vormittags zunächst nur mit einzelnen Schauern zu rechnen, die sich vom Westen des Landes zum Nachmittag hin Richtung Osten verlagern. Dort sei stellenweise dann auch mit Gewittern zu rechnen. Die Temperaturen erreichen laut DWD am Dienstag Werte zwischen 17 und 20 Grad und bis zu 22 Grad in Ostwestfalen. In höheren Lagen wird es demnach um die 15 Grad warm. In der Nacht zum Mittwoch regnet es dann teilweise kräftig weiter, so der DWD.

Der Regen aus der Nacht soll am Mittwoch im Osten aber rasch wieder abziehen. Ansonsten bleibt es nach DWD-Angaben bewölkt mit Schauern und vereinzelten Gewittern. Die Höchsttemperaturen erreichen am Mittwoch demnach 15 bis 18 Grad und 13 Grad in Hochlagen. Die Niederschläge nehmen in der Nacht zum Donnerstag laut DWD etwas ab, bevor es tagsüber dann wieder zu neuen Gewittern und gebietsweise auch Schauern kommen kann. Die Temperaturen erreichen demnach am Donnerstag maximal 18 Grad.

dpa