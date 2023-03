Nasskaltes Wetter in NRW – bis zu 15 Zentimeter Neuschnee möglich

Tristes Wetter am Wochenende in Nordrhein-Westfalen. Es wird ungemütlich – und auch zu Beginn der neuen Woche ist keine Besserung in Sicht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet für die nächsten Tage Regenschauer und nasskalte Temperaturen.

Wetter in NRW: Glättegefahr und Schneeregen am Dienstag

In der Nacht auf Dienstag soll es bewölkt und regnerisch werden, im Bergland soll es schneien. Der DWD warnt vor Glättegefahr. Die Temperaturen sinken auf 3 Grad am Niederrhein, 1 Grad in Ostwestfalen und auf -4 Grad im Bergland. Auch am Dienstag soll zu Regen oder Schneeregen kommen, im Bergland auch zu länger andauerndem Schneefall. Dabei könnten bis zu 15 Zentimeter Neuschnee fallen. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 6 Grad, in höheren Berglagen bei 1 Grad.

Am Mittwoch bleibt es im Norden meist trocken, während es im Süden im Bergland teils noch schneit und in tieferen Lagen regnet. Die Temperaturen liegen zwischen drei und sechs Grad.

dpa