Wetter in NRW: Nass, grau und sogar Minusgrade – neue Woche startet wenig frühlingshaft

Mensch, Flora und Fauna sind bereit: Der Frühling darf erwachen. Doch leider zeigt sich das Wetter aktuell von seiner trübseligen Seite. Nach dem nass-grauen Wochenende ist auch zum Wochenstart in NRW kaum mit Sonne zu rechnen.

Wetter in NRW: Flächendeckender Regen am Montag

Der Montagmorgen beginnt nach einer Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bewölkt, zeitweise kann es regnen. Die Höchsttemperaturen liegen im Laufe des Tages zwischen 14 und 16 Grad bei schwachem bis mäßigem Wind.

Wetter in NRW: Minusgrade am Dienstag in der Eifel erwartet

In der Nacht zum Dienstag fallen die Temperaturen auf 5 bis 2 Grad. In der Eifel warnt der DWD bei -1 Grad vor Frost. Der Tag soll nach den Angaben bedeckt bleiben, mit Regen in einigen Gebieten. Die Temperaturen schwanken zwischen 12 und 14 Grad.

Wetter in NRW: Bis zu 18 Grad im Rheinland

Der Trend aus leichtem Regen und Wolken setzt sich auch am Mittwoch fort. Im Tagesverlauf wird es im Norden von NRW aber freundlicher und die Wolken lockern sich auf. Im Rheinland sollen es bis 18 Grad werden.

