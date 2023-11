Wetter in NRW: Mix aus Wolken und Regen zum Wochenende erwartet

Das regnerische Wetter der letzten Tage in NRW scheint kein Ende zu nehmen. So wird es auch zum Wochenende nass und bewölkt. Der Freitag (3. November) beginnt größtenteils bewölkt. Im Laufe des Tagen kann es in weiten Teilen des Landes leichte Regenfälle geben, wie die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) mitteilten. Die Temperaturen liegen am Freitag tagsüber voraussichtlich zwischen 10 und 13 Grad, in Hochlagen erreichen sie 9 Grad. In der Nacht fallen die Temperaturen den Angaben nach auf Werte zwischen 8 und 6 Grad.

Am Samstag (4. November) bleibt die Wetterlage unverändert, mit leichter Bewölkung in NRW. Am Nachmittag kann es laut DWD zu kräftigem Regen kommen. Die Temperaturen erreichen maximal 12 Grad. Dazu weht ein mäßiger, teils frischer Wind aus Süd bis Südwest mit starken bis stürmischen Böen. Der Sonntag (5. November) folgt dem Trend der Vortages: Es soll den Meteorologen zufolge regnerisch und bedeckt werden. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 14 Grad. An manchen Orten in NRW kann es zu Gewittern kommen.

dpa