Wetter in NRW: Mix aus Sonne und Wolken am Donnerstag

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet am Donnerstag (25. Mai) ein Mix aus Sonne und Wolken. Im Norden startet der Tag zunächst stark bewölkt, zum Abend hin wird es überall freundlicher, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 21 Grad.

In der Nacht zum Freitag sinken die Werte auf 8 bis 4 Grad. Im Norden und in Tallagen des Berglandes könne es Frost am Boden geben, so die Wetterexperten. Der Freitag starte im Sauerland zunächst stark bewölkt, sonst bleibe es verbreitet heiter und trocken. Die Temperaturen liegen bei 17 bis 21 Grad. Für den Verlauf des Pfingstwochenendes haben die Meteorologen gute Aussichten: Sonne satt und am Sonntag bis 25 Grad.

dpa