Wetter in NRW: Milde bis wechselhafte Aussichten zum Wochenende erwartet

In den nächsten Tagen wird das Wetter in NRW mild und leicht wechselhaft. So ist am Wochenende mit einem Mix aus aus Wolken, Sonne und auch etwas Regen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag (29. September) mitteilte.

Die Temperaturen erreichen demnach von Freitag bis Sonntag (1. Oktober) voraussichtlich Werte zwischen 20 und 24 Grad. Die teilweise dichten Wolkenfelder an den Vormittagen lösen sich im Tagesverlauf jeweils auf. Die Nächte bleiben laut DWD voraussichtlich niederschlagsfrei.

dpa